Rassegna stampa – Difesa di ferro contro attacco super: Juve-Inter, chi vince?

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: "Juve, no stress". Il quotidiano spiega infatti come i bianconeri in nazionale siano stati impiegati la metà dei minuti rispetto ai nerazzurri. Spazio anche a un'intervista a Cannavaro: "Inzaghi più avanti. Lautaro e Thuram coppia super". In taglio basso novità sulla Lazio: "Insigne: Sarri prendimi".