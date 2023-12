Rassegna stampa – Juve in missione Monza. Galliani tifa Allegri

La rassegna stampa di venerdì 1 dicembre: la Juve sfida il Monza di Adriano Galliani che intanto spende grandi parole per mister Max Allegri

Oggi è venerdì 1 dicembre 2023. La Juve sfida il Monza per tentare il primo posto in classifica.

La Gazzetta dello Sport — Nella rosea la prima pagina è dedicata a un intervista rilasciata dall'attaccante Dusan Vlahovic. La punta della Juventus giurerebbe fedeltà ai bianconero. Secondo il centravanti, non ci sarebbe mai stata la volontà di lasciare la Juve, almeno per non per l'Arabia Saudita. Nel taglio alto, ancora Juve con le parole di John Elkann. Il CEO della Juventus, così come Vlahovic, allontanerebbe qualsiasi ipotesi di rinuncia al progetto. A partire dalla gara con il Monza, Elkann spiega il desiderio di continuare a vincere negli anni alla guida della Juventus.

Corriere dello Sport — Anche nel Corriere la notizia d'apertura è a tinte bianconere. In particolare, sul quotidiano si cercherebbero di allontanare i rumors che vorrebbero mister Allegri lontano dalla panchina della Juventus a partire dalla prossima stagione. A votare per l'opzione permanenza ci sarebbe proprio Adriano Galliani, ad del Monza, oggi rivale in Serie A. Il dirigente fu colui che lo scelse ai tempo del Milan per guidare la squadra rossonera.

Tuttosport — Infine, il quotidiano di Torino dedica anch'egli la prima pagina alla Juventus. Il punto di vista è questa volta quello di John Elkann, mentre il messaggio è quello di non sottovalutare il Monza. Nel sottotitolo viene ribadita quella che è la volontà della società di non vendere, almeno non certamente la maggioranze delle quote del club. Infine, parla ancora una volta delle voci destabilizzatrici sulla panchina oggi di mister Allegri.

