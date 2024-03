Rassegna stampa – Juve a caccia di gol in campionato e rinforzi sul mercato

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con l'assoluzione di Acerbi nel caso Juan Jesus: "Non c'è la prova". A lato: "Giroud via, caccia al 9" e "Euro 2024, Kvara qualificato (ma si fa male), Gudmundsson no". In taglio basso novità sul mercato bianconero: "Wendell scatto Juve".