Rassegna Stampa – Juve, testa al Genoa: Vlahovic si sbloccherà?

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria del Milan contro il Newcastle: "Troppo tardi". I rossoneri hanno infatti terminato il girone come terzi e andranno soltanto in Europa League. Sulla Juve: "Vlahovic sveglia!". Su Inter e Roma: "Prima la stella" e "Mou vuole finire in testa: E 3-4 rinforzi".