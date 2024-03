Rassegna stampa – La Juve pensa già al futuro: il piano per risalire

Dal piano per tornare a competere per lo scudetto fino al Mondiale per Club: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Roberto Maccarone Redattore 6 marzo 2024 (modifica il 6 marzo 2024 | 08:03)

Oggi è mercoledì 6 marzo 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve si prepara a sfidare l'Atalanta: andiamo alla scoperta delle principali novità sui bianconeri.

La Gazzetta dello Sport — La Gazzetta dello Sport apre con la squadra di Inzaghi: "Gran premio Inter". A lato novità su Milan e Juve: "Arrivare secondi non basta". E ancora: "Juve e Milan così non va. Pensano già al futuro, ecco i piani per risalire". In taglio basso: "Troppo Bayern per Sarri. Lazio, addio all'Europa" e "L'Atalanta a Lisbona serve il vero Scamacca contro lo Sporting".

Corriere dello Sport — Il Corriere dello Sport titola: "Il morso di Kane". In basso: "La mossa Raspa ha stregato la A", "Inzaghi e l'Inter, futuro aperto" e "Lukaku prenota quota 300".

Tuttosport — "Inter non ne hai bisogno", questo il titolo di Tuttosport. Il riferimento è alle simulazioni che sono valse il rigore nella partita contro il Genoa. In taglio basso: "Juve mondiale. La Fifa respinge De Laurentiis", "Immobile sbaglia, Kane no: ciao Lazio" e "Due giornate e maxi-multa: Juric, poteva andare peggio".

