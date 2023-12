Rassegna stampa – Juve verso Frosinone. Superlega: il giorno del giudizio

La Gazzetta dello Sport apre con la sconfitta dell'Inter in Coppa Italia contro il Bologna: "Tacco matto. Zirkzee show, Inter fuori". In taglio alto: " Superlega, la sentenza " . A lato: "Juve, arrivano 25 milioni" . E ancora: "Il Frosinone ha tre tesori (ma va battuto)" . Sul Milan: "Ibra, atto terzo a Milanello".

Il Corriere dello Sport titola: "Motta show". Sulla Roma: "Mou e Lorenzo. Roma in ansia". A lato spazio alla Coppa d'Africa: "Il rifiuto di Nzola: solo Viola". In taglio basso un'intervista a Stirpe: "Talenti e credibilità: modello Frosinone".

Tuttosport

Tuttosport apre in prima pagina con un'intervista al presidente del Frosinone: "Juve, che tesori! Dammene altri". In taglio alto: "Buongiorno, scatta l'asta". In taglio basso: "Zirkzee fa piangere l'Inter e Lautaro", ma spazio anche alla Juve: "Carica Chiellini per Vlahovic".