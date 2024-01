Rassegna stampa – Niente Inter: sorpasso Juve per Djalò

Continua il testa a testa tra Inter e Juve, anche sul mercato: i bianconeri sono ora avanti per Djalò. Scandalo ammonizioni

Oggi è martedì 9 gennaio 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve si prepara a sfidare il Frosinone in Coppa Italia: andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri .

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è tutta dedicata alla morte di Beckenbauer , scomparso ieri a 78 anni: "Il suo calcio libero". In taglio basso spazio anche alla lotta scudetto tra Inter e Juve: "Comandiamo noi" . Sul mercato: " Djalò alla Juve".

Il Corriere dello Sport

"Juve, la rabbia e l'orgoglio", questo il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport. E ancora: "Tensioni con l'Inter e sorpasso per Djalò". In taglio alto: "L'ultimo Kaiser". A lato: "Tilt Napoli, DeLa riparte, è il giorno di Samardzic". In taglio basso: "Italiano e Motta, la grande bellezza" e "Sarry contro Mou, un derby totale".