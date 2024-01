Rassegna stampa – Juve, linguacce e non solo: Del Piero carica Yildiz

Dai colloqui tra Del Piero e Yildiz fino al messaggio di Pogba per i suoi compagni di squadra: tutte le novità di giornata sulla Juve

La Gazzetta dello Sport apre con le parole di Lautaro Martinez: "Il discorso del re". Sulla Juve: "Le telefonate tra Ale e Yildiz . Juve, così Del Piero carica il gemellino di linguacce". In taglio basso: "Razzismo" e "Osi va via".

"Basta così", questo il titolo del Corriere dello Sport che apre con il problema arbitri. In taglio alto: "Riva, l'Italia piange il suo eroe 'unico'". A lato: "Caso Maignan, stadio chiuso all'Udinese" e "Dendoncker è la sorpresa del Napoli".

Tuttosport

Tuttosport titola: "Riva e Faber, io e i miei eroi". In taglio alto: "Pogba scrive ai compagni: bravi, vincente anche per me". A lato: "Difesa Toro. Nel menù c'è Pirola" e "Napoli: ecco Dendoncker. Ma Osimhen...".