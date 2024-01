Rassegna stampa – Juve in Coppa Italia: obiettivo quarti di finale

Dalle novità di mercato fino all'ottavo di finale di Coppa Italia contro la Salernitana: tutte le novità di giornata sulla Juve

Oggi è giovedì 4 dicembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve si prepara a sfidare la Salernitana in Coppa Italia: andiamo alla scoperta delle principali novità sui bianconeri.

La Gazzetta dello Sport — La Gazzetta dello Sport apre con un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Scacco alla signora". In taglio alto: "Zielinski, Anderson e... Affaroni a costo zero". In basso novità sulla Juve in Coppa Italia: "Vogliamo tutto. Allegri con Chiesa: Puntiamo al trofeo".Sul mercato del Milan: "Jovic non basta".

Corriere dello Sport — Il Corriere dello Sport titola: "La legge di Mou!". E ancora: "Roma, altra rimonta: derby in Coppa". A lato: "Samardzic e Dragusin: Napoli in pressing", "Inzaghi, ecco Buchanan. Contratto fino al 2028" e "Salernitana scatenata. Parte l'asta per Defrel".

Tuttosport — "Rabiot, la Premier è la Juve", questo il titolo di Tuttosport. Il francese non ha ancora rinnovato e fa gola alle big. A lato novità sulla Coppa Italia: "Chiesa e lo Stadium: missione quarti". In taglio basso novità sul mercato del Torino: "Gineitis e Seck le chiavi per Doig".

