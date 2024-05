Rassegna stampa – Juve-Chiesa, si tratta per il rinnovo ma la Roma ci prova

La Gazzetta dello Sport titola: "Il Milan è Sesko". In taglio alto novità sui rinnovi bianconeri: " Chiesa -Juve aria di sì" . A lato: "Il calcio resti autonomo" e "Zona Champions. L'Atalanta aggancia la Roma al 5 posto". In taglio basso: "Inter, serve un'altra punta".

Il Corriere dello Sport apre con un'incredibile idea di mercato giallorossa: " Roma voglia di Chiesa" . E ancora: "DDR spinge, Friedkin ci prova". A lato: "L'agenzia del governo è un caso internazionale" e "La senti questa voce?". In taglio basso: "Napoli, un altro regalo" e "Luis Enrique: Se il PSG esce non è un fallimento".

Tuttosport

"Rinnovo Chiesa. Si tratta a oltranza", questo il titolo di Tuttosport. In taglio alto: "Toro, scoperti i colpevoli!". A lato: "Oggi Conceicao si libera per il Milan". In basso: "Mbappe: la finale il regalo d'addio".