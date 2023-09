Rassegna stampa – Juve, Chiesa sempre più protagonista: tra gol e rinnovo

"Milan doppio urlo", questo il titolo de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. I rossoneri grazie alle reti di Okafor, Tomori e Loftus-Cheek hanno battuto il Cagliari. L'Inter al contrario ha perso contro il Sassuolo: "Inzaghi che botta!". A lato spazio anche alla Juve: "La firma di Chiesa . È rinato con la Juve, presto il rinnovo".

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: "Vi eravate illusi". Il riferimento è a Osimhen e alla crisi con il Napoli: "Osimhen incanta: il Napoli è tornato". In taglio basso spazio anche alla Juve: "Un centrocampista per Allegri. Juve, Hojbjerg è l'idea per gennaio".