Rassegna stampa | Juve-Bologna, ancora polemiche: Di Bello sospeso 2 mesi

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi apre con la vittoria dell'Inter sul Cagliari: "Inter ci sei, grande risposta a Milan e Napoli". In taglio basso spazio anche alla Juve e in particolare a Dusan Vlahovic: "Partenza sprinta: il nuovo Vlahovic si è preso la Juve". Novità anche sul rigore negato al Bologna contro i bianconeri: "Arbitri, Di Bello fermato. Bocciato anche Mariani".