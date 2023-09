Rassegna stampa – L’Italia punta su Spalletti. Juve, Allegri aspetta Pogba

Oggi è sabato 9 settembre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve è in pausa: stasera spazio all'Italia di Luciano Spalletti, in campo contro la Macedonia. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.

"Italia scatta", questo il titolo sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Luciano Spalletti è chiamato a risollevare le sorti della Nazionale, a partire proprio dalla sfida contro la Macedonia. A lato spazio anche per la Juve: " Riprovaci Pogba . Punta la Lazio e Allegri ci crede" . Il centrocampista francese dopo il problema fisico accusato contro l'Empoli si prepara a tornare subito in campo.

Il Corriere dello Sport titola: "Sempreazzurro. Dal Napoli all'Italia: Dobbiamo regalare emozioni". In taglio basso spazio anche per la Vecchia Signora: "Juve, i conti tornano. Netta inversione di tendenza". Il lavoro di Giuntoli comincia già a dare i suoi frutti: squadra più giovane e monte ingaggi abbassato.

Tuttosport

La prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport è tutta per l'Italia: "Spalletti, scaccia i fantasmi". E poi ancora: "Il nuovo ct debutta a Skopje contro la Nazionale che ha eliminato Mancini dal Mondiale. Partita già decisiva da affrontare senza Chiesa, rientrato a Torino per una noia muscolare: Allegri conta di recuperarlo per la Lazio". In taglio basso spazio anche a due intervista. La prima a Barrenechea: "Salvo il Frosinone poi Juve torno da te". La seconda all'intermediario che ha portato Brozovic in Arabia Saudita: "Pogba e Lukaku, l'Arabia vi aspetta".