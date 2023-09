Rassegna stampa – Italia ferma al pari, delusione azzurra. Juve, testa alla Lazio

"Italia tutto in salita", questo il titolo della prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Esordio amaro per il nuovo ct azzurro Luciano Spalletti. In taglio basso spazio anche per la Juve: "Ancora più Vlahovic . Juve, rinnovo al 2027. Ecco l'appuntamento" . Poi un'intervista esclusiva a Kovacevic: "Signora già da scudetto e sarà dura per la Lazio".

Tuttosport

Tuttosport in edicola oggi titola: "Italia, siamo alla frutta". E poi continua: "Incubo macedonia (1-1): ora a rischio anche la qualificazione all'Europeo". Il quotidiano poi parla del successo del progetto Next Gen: "Next Gen vivaio d'Europa". E aggiunge: "Non solo Iling & C. in Italia: da Ahamada in Premier a Correia in Portogallo, la cantera bianconera ha esportato ragazzi perfino in Brasile".