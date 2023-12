Rassegna stampa – Sorpasso e controsorpasso: Inter a+4 sulla Juve

La Gazzetta dello Sport titola: " Testa tosta, Inter +4 ". Sorpasso e controsorpasso: con la vittoria sul Lecce i nerazzurri sono tornati in testa al campionato. Sulla Juve però aggiunge: "Ma Vlahovic è tornato" . In taglio alto: "Pioli sul filo, Conte sullo sfondo". A lato: "Ride Mou".

Il Corriere dello Sport apre con la vittoria dell'Inter sul Lecce: "Detta legge". In taglio alto: "Roma magnifica, Napoli fuori di testa". In basso novità sul Milan: "Pioli rischia, Ibra indaga".

Tuttosport

"Nel segno di Alex", questo il titolo di Tuttosport. Il riferimento è a Yildiz che dopo il gol alla sua prima da titolare ha esultato come Del Piero. In taglio alto: "Toro d'Europa? Se vinci a Firenze". In basso: "Inter, il Lautaro lo fa Bisseck", "Bologna da Dea, e Gasp sbrocca" e "Pioli, la fiducia è in scadenza".