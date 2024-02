Rassegna stampa – Battuta la Juve, l’Inter scatta per lo scudetto

La Gazzetta dello Sport

"Inter alle stelle", questo il titolo de La Gazzetta dello Sport che apre con la vittoria dei nerazzurri. E ancora: "Scatto scudetto, battuta la Juve: +4 e una gara in meno". In taglio basso: "De Ketelaere show. L'Atalanta in volo. Magia di Kvara. Il Napoli non molla".