Rassegna stampa | Inter-Juve, un derby d’Italia che vale uno scudetto

Tuttosport

"L'Inter ci pensa. Ma Rabiot: no!", questo il titolo di Tuttosport. L'Inter potrebbe essere costretta a vendere Barella e Marotta starebbe pensando a Rabiot, in scadenza di contratto. Il francese, però, se non dovesse rinnovare con la Juve andrebbe all'estero. A lato: "Pioli on fire: Conte? Che noia".