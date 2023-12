Rassegna stampa – L’Inter stacca la Juve: nerazzurri a +4

Oggi è lunedì 18 dicembre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. L'Inter sale in solitaria in testa al campionato a +4 dalla Juve: tutte le principali novità di giornata sui bianconeri.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: "Fa il vuoto". Il riferimento è sempre all'Inter, sempre più prima. In taglio alto: "Bologna da cinema. Mou: Voglio restare". In basso spazio per la Juve: "Juve, Vlahovic non ci sta".