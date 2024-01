Rassegna stampa – Inter o Juve, chi sarà Campione d’inverno?

Dal titolo di Campione d'inverno fino alle ultime novità di mercato: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve

Oggi è sabato 6 gennaio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve si prepara a sfidare la Salernitana in Serie A: andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.

La Gazzetta dello Sport — "Mezzo scudetto di fuoco", questo il titolo de La Gazzetta dello Sport che apre in prima pagina con la lotta tra Inter e Juve per essere Campione d'Inverno. Sul mercato bianconero: "Sorpasso Juve per Djalò". A lato: "Il Milan si allarga, ecco Terracciano" e "Napoli, ci sono 60 milioni per te".

Corriere dello Sport — Il Corriere dello Sport apre con il mercato del Napoli: "Polizza Champions". A lato novità sui rinnovi di contratto in casa Juve: "Juve-Rabiot un altro giro e Yildiz per sempre". In taglio basso: "Inter, il regalo di Lautaro".

Tuttosport — Tuttosport dedica la sua prima pagina al lavoro di Allegri in casa Juve: "Decreto crescita". E ancora: "Allegri moltiplicatore di talenti: nessuno ha il tesoro della Juve".Di Livio conferma: "Ho giocato con Baggio e Del Piero, vi dico che Yildiz è forte". Spazio anche per ricordare Vialli: "Un anno senza Vialli: Ci guida ancora con il tuo sorriso". In taglio basso: "Inter e Inzaghi, alta pressione. Milan: Terracciano" e "Doig, il Toro aumenta l'offerta".

