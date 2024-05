Rassegna stampa – Il piano Juve: Zirkzee in coppia con Vlahovic

La rassegna stampa di venerdì 3 maggio: la Juventus starebbe progettando un duo d'attacco straordinario con Joshua Zirkzee e Dusan Vlahovic

Riccardo Focolari Redattore 3 maggio 2024 (modifica il 3 maggio 2024 | 07:31)

Oggi è venerdì 3 maggio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve.

La Gazzetta dello sport — La rosea stuzzica i tifosi della Juventus con l'articolo di spalla dedicato al calciomercato. Per il quotidiano, Joshua Zirkzee sarebbe nei pensieri dell'attacco della prossima stagione. Inoltre, l'olandese del Bologna non escluderebbe l'attuale bomber della Juve, Dusan Vlahovic. Per arrivare a Zirkzee, il piano passerebbe dal sacrificio di altre pedine, come Matias Soulè, Dean Huijsen e Samuel Iling-Junior.

Corriere dello Sport — Sul Corriere la Juventus non figura direttamente in prima pagina, ma una notizia laterale potrebbe drizzare le antenne di tutto l'ambiente. Infatti, il Bologna starebbe pensando di convincere l'attuale tecnico alla guida tecnica, Thiago Motta, alla permanenza. Fornendo le giuste garanzie di competitività, l'allenatore brasiliano potrebbe optare per la permanenza in rossoblù anche per la prossima stagione, possibilmente in Champions League. Una notizia che rischierebbe di cambiare a sua volta le strategie della società bianconera.

Tuttosport — Il principale quotidiano sportivo di Torino posiziona in primo piano l'intrigo riguardante Adrien Rabiot. Il centrocampista della Juventus, in scadenza di contratto, sarebbe corteggiato dal Manchester United e non avrebbe fretta di prendere una decisione sul suo futuro. Determinante per la sua scelta sarà la decisione sulla prossima guida tecnica della squadra e le ambizioni del club per la prossima stagione.

