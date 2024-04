Rassegna stampa – Il Manchester sfida la Juventus per Thiago Motta

La rassegna stampa di sabato 6 aprile: la Juventus rischia di contendersi con il Manchester United per il tecnico del futuro Thiago Motta

Riccardo Focolari Redattore 6 aprile 2024 (modifica il 6 aprile 2024 | 08:01)

Oggi è sabato 6 aprile 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve registrerebbe l'interesse del Manchester United per Thiago Motta. Andiamo alla scoperta delle principali novità sui bianconeri.

La Gazzetta dello Sport — La prima pagina della rosea è dedicata all'allenatore del momento, Thiago Motta, terzo in classifica con il suo Bologna. Su di lui, in Italia sarebbe noto l'interesse della Juventus, che però dovrebbe vedersela sempre più con una concorrenza internazionale. Infatti, l'ultimo sondaggio avvenuto per lui sarebbe quello del Manchester United.

Oltre al tema allenatore, anche l'articolo di spalla è dedicato alla Juventus e, più precisamente, a Federico Chiesa. In ballo rimarrebbe sempre la questione rinnovo: per La Gazzetta dello Sport sarebbe un eventualità non così remota, ma condizionata. Nello specifico, molto dipenderà dalle sorti bianconere relative al Mondiale per Club.

Corriere dello Sport — La prima pagina del Corriere è dedicata a un esclusiva riguardante i progetti della Juventus per la prossima stagione. L'obiettivo del club sarebbe quello di tornare ai ricavi precedenti al 2017, anche tramite un aumento di capitale. Il piano della Juventus dovrebbe concludersi nel 2027 e dovrebbe perseguire gli stessi punti cardine osservati nelle ultime sessioni di calciomercato. Fondamentale rimarrà dunque il taglio dei costi e e degli investimenti, gli stessi che quest'anno hanno permesse alla società di rientrare di 40 milioni di euro.

Tuttosport — Anche il principale giornale sportivo di Torino dedica la sua copertina alla Juventus. La lente di ingrandimento è in questo caso rinvolta al calciomercato in entrata per il reparto d'attacco. I bianconeri sfiderebbero il Milan per la punta del Bologna, Joshua Zirkzee. L'idea della Juventus sarebbe quella di trattare direttamente con il Bayern Monaco, magari inserendo come contropartita tecnica lo stesso Federico Chiesa.

