Rassegna stampa – Ecco il Frosinone: la Juve aspetta Soulè & Co

La Gazzetta dello sport titola: "Inter, stella mia". A lato: "Chiesa sfida Soulè : è in gioco il futuro della Juve" e "Sfilano i fantasisti. Leao e De Ketelaere, chi va più di moda?". In taglio basso: "Buongiorno: Io cuore granata. La mia grande è il Torino".

Corriere dello Sport

"Tutti in gioco, tutti a rischio. Da Max a Thiago: futuro in 90 giorni", questo il titolo del Corriere dello Sport. A lato: "Allegri è l'ora di Alcaraz", "Calzona con le frecce tricolori", "Inzaghi punta la decima" e "De Ketelaere è l'incubo di Pioli". In taglio basso: "Nicola è l'uomo dei miracoli".