Rassegna stampa – Fiducia ad Allegri: vera Juve in 3 anni

Dal futuro di Allegri fino all'intervista a Dean Huijsen: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Roberto Maccarone Redattore 21 marzo 2024 (modifica il 21 marzo 2024 | 08:01)

Oggi è giovedì 21 marzo 2024

La Gazzetta dello Sport — La Gazzetta dello Sport apre con il tennis: "Sinner d'Italia". In taglio alto: "Morata: Dalla Serie A mi chiamano in tanti". A lato: "Huijsen, ragazzi che Juve". E ancora: "Tornerò in bianconero e poi voglio restare".

Corriere dello Sport — "Vera Juve in 3 anni", questo il titolo del Corriere dello Sport. E ancora: "Fiducia in Allegri, ripartiamo da Champions e Mondiale". In basso: "Domani Acerbi sarà ascoltato dalla Procura", "Roma-Svilar, appuntamento per il rinnovo" e "Tudor rivoluziona la Lazio e prova subito il 3-4-2-1".

Tuttosport — Tuttosport titola: "Max, Tudor va già all'attacco". In taglio alto: "Toro, Palladino in pole!". In basso: "Juan Jesus: Razzista? Cervello piccolo", "Il calcio spagnolo nel caos: 7 arresti" e "Italia, facci sognare. Pure Sinner è con te".

