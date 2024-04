Rassegna stampa -Il giorno del derby: Juve e Toro, sfida per l’Europa

La Gazzetta dello Sport apre con un'intervista esclusiva a Bastoni: "La stella e il derby". In taglio alto: "Toro-Juve imperdibile" . In basso: "Pioli si gioca il Milan" e "Gasp da Premier".

Tuttosport

"Derby per l'Europa", questo il titolo di Tuttosport che apre con la sfida tra Torino e Juve. E ancora: "Quinto posto Champions a un passo per le italiane: un assist a Toro e Juve che alle 18 si sfidano". In taglio basso: "Golden Boy Yamal e i magnifici 100" e "L'impresa dell'Atalanta come l'oro di Jacobs".