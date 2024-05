Rassegna stampa – Coppa Italia, il giorno della finale: Juve contro Atalanta

La Gazzetta dello Sport

"La prima o l'ultima", questo il titolo de La Gazzetta dello Sport. Per Gasperini sarebbe la prima vittoria in finale, per Allegri l'ultima prima dell'addio. A lato: "Nazionale (quasi) fatta" e "Conte, il piano del Napoli". In taglio basso: "Inter, Gudmundsson c'è l'offerta".