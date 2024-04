Rassegna stampa – Ronaldo vince la causa: Juve costretta a pagare

La Gazzetta dello Sport apre con l'Europa League: "Belle di coppa". Sotto: "Atalanta fai il bis". In taglio basso novità sulla Champions League: "Passa re Carlo".

Il Corriere dello Sport titola: "Lotta di classe. De Rossi: Lo la vivranno come l'ultima spiaggia". A lato: "Ancelotti manda a casa Guardiola". In taglio basso: " Sudakov chiama il Napoli" e "CR7 vince la causa: 9,7 milioni dalla Juve".

Tuttosport

"Juve così si vince a costo 0", questo il titolo di Tuttosport. A lato: "E Ronaldo intasca altri 9,7 milioni". In taglio alto: "E alla fine ride sempre Carletto". In basso: "Toro, nuove mosse in direzione Palladino", "Milan, brividi Pioli scintille con DDR" e "Atalanta, la tua sfida della storia".