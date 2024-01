Rassegna stampa / Caccia alla vetta per la Juve con Vlahovic e Yildiz

La rassegna stampa di domenica 21 gennaio: la Juventus sogna il primo posto solitario con Vlahovic e Yildiz chiamati a fare la differenza

La Gazzetta dello sport — Sulla rosea, alla Juventus è dedicato un minimalista taglio alto, limitato al titolo. Il quotidiano sportivo utilizza un gioco di parole per descrivere la chance di primato che i bianconeri avranno oggi ospiti sul campo del Lecce ("Juve sorpasso in Serbo"). Osservato speciale sarà dunque Dusan Vlahovic, reduce da un ottimo momento di forma e chiamato a fare la differenza. Ancora una volta, i bianconeri dovranno fare a meno di Federico Chiesa, fermatosi in allenamento così come Adrien Rabiot.

Corriere dello Sport — Nel Corriere, la copertina è dedicata al match della domenica sera di campionato che vedrà come protagonisti il Lecce e la Juventus. Uomo copertina Vlahovic, a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato. In caso di successo, i bianconeri, oltre a tenere a debita distanza il Milan, si piazzerebbero momentaneamente al primo posto.

Tuttosport — Anche per il quotidiano di Torino, la prima pagina è dedicata all'operazione primo posto della Juventus. Uomo immagine è questa volta Kenan Yildiz, favorito su Arkadiusz Milik per sostituire l'infortunato Federico Chiesa. Il gioiello turco dovrebbe far coppia in attacco con Vlahovic, mentre oltre all'attaccante italiano mancherà anche il centrocampista Rabiot.

