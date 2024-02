Rassegna stampa – Allegri aria di rinnovo: intanto la Juve prende Alcaraz

La Gazzetta dello Sport

Il primo piano della rosea se lo prende la Juventus. In primo luogo, viene evidenziato un rinnovato dialogo sulla programmazione condivisa del futuro tra club bianconero e l'allenatore Massimiliano Allegri. Infatti, come evidenziato nel sommario, la società starebbe seguendo a menadito le istruzioni e le richieste del tecnico sul calciomercato. Per ultimo, l'arrivo di Carlos Alcaraz che va a potenziare il reparto di centrocampo. Invece, per il futuro il nome più caldo rimarrebbe quello di Teun Koopmeiners, ma anche quello di Riccardo Calafiori. Nel futuro prossimo della Juventus non c'è invece spazio per Tommaso Baldanzi, a un passo dal passaggio alla Roma.