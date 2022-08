Rassegna stampa Juventus: giornata di vigilia per i bianconeri

La rassegna stampa delle notizie di oggi, con la Juventus che domani farà il suo esordio nella nuova Serie A nella partita in programma a Torino

Buongiorno bianconeri e come sempre Forza Juve !

Come ogni giorno, juvenews.eu vi racconterà le principali news sui bianconeri.

Giornata di viglia per la Juventus , che domani è attesa dalla prima partita della nuova Serie A, in cui la Vecchia Signora cercherà di migliorare la classifica dello scorso anno.

Ad aprire l'anno contro la squadra bianconera sarà il Sassuolo , che arriverà all'Allianz Stadium nella serata di lunedì per dare inizio al campionato dei bianconeri.

Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con tante assenze e con una squadra che è ancora un cantiere aperto, con la società che lavora per migliorarla.