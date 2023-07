Rassegna Juve – Dagli USA parla Allegri: a tutto Max

Dalle parole di Allegri fino al caso Lukaku: andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sulla Juve

redazionejuvenews

Oggi è lunedì 24 luglio 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve continua la preparazione atletica negli USA mentre in Italia la dirigenza è alle prese con il mercato. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.

La Gazzetta dello Sport — La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con un'intervista a Massimiliano Allegri: "A tutto Allegri: Juve ti spingo io". L'allenatore bianconero rivela: "Va ripresa la Champions, per il club è fondamentale. Pogba non so quando tornerà, con Vlahovic serve cautela".

Corriere dello Sport — Il Corriere in edicola oggi in taglio basso titola: "Lukaku lotta per la Juve". Il belga vuole trasferirsi in bianconero ma la trattativa è in salita: "Cresce la tensione tra il belga e il club londinese. Il Chelsea lo pressa, ma lui rifiuta il rilancio arabo: punta solo i bianconeri".

Tuttosport — Le parole di Allegri sono in prima pagina anche su Tuttosport: "Pogba un mese, Dusan va gestito". Il quotidiano spiega: "Allegri dagli USA lancia un doppio allarme per la Juve. Il tecnico rimarca i problemi di pubalgia per Vlahovic, in vendita, e il ritardo del Polpo nel rimettersi al passo dei compagni".