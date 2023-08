Rassegna Juve – Inizia la stagione bianconera: primo avversario l’Udinese

La Gazzetta dello Sport

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi è dedicata alla doppietta di Lautaro Martinez con l'Inter: "Lautaro spacca". A lato, però. spazio anche per la Vecchia Signora: "Signora Vlahovic. Dusan con Chiesa e il jolly Pogba in panchina". I bianconeri contro l'Udinese ritroveranno i due attaccanti, a lungo infortunati la scorsa stagione, così come il centrocampista francese. Sempre in prima pagina presente anche un ricordo per Carlo Mazzone. con le parole di Baggio e Conte.