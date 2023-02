Rassegna Juve – Sessione invernale chiusa: ora testa alla Lazio!

Quello da poco terminato è stato un mercato molto particolare in Serie A, caratterizzato da pochissimi acquisti. Con la crisi economica e senza denaro da spendere non ci si sarebbe potuto aspettare diversamente.

La Juve ha chiuso due cessioni, quella di McKennie al Leeds e quella di Luca Pellegrini alla Lazio . Per il resto nessun acquisto.

In vista della seconda metà di stagione Massimiliano Allegri dovrà contare sui giocatori presenti già in rosa, valorizzarli e cercare di compiere un miracolo: raggiungere un posto in Europa.