Rassegna Juve – Il ritorno della Serie A: testa alla Cremonese!

Dal ritorno in campo fino al mercato, passando per gli infortunati: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

La Juve si prepara a tornare in campo: questa sera la sfida con la Cremonese.

Dopo quasi due mesi di distanza dall'ultima partita, la Juve si prepara a tornare in Serie A.

Il primo avversario del 2023 bianconero sarà la Cremonese di Alvini, squadra abbordabile ma da non sottovalutare.

In vista della sfida contro la squadra di Alvini, però, l'allenatore bianconero dovrà fare i conti con una lunga serie di infortunati.

Se le assenze di Pogba e Vlahovic non sono una novità, sorprende invece l'assenza di Di Maria dai convocati . L'attaccante argentino è alle prese con l' ennesimo problema fisico della stagione e non sarà della partita.

In attacco giocheranno quindi Milik e Kean , chiamati a trascinare la squadra di Massimiliano Allegri alla vittoria.

Nel frattempo continua il calciomercato e la linea della Juve è sempre la stessa: prima vendere, poi comprare . O in questo caso, solo vendere.

Continua il pressing dei club di Premier League per Weston McKennie , che piace anche al West Ham oltre che al Bournemouth .

I bianconeri vogliono circa40 milioni per il suo cartellino e in caso di addio il sostituto sarebbe già in casa, Nicolò Fagioli.