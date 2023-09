Rassegna Juve – Rush finale di mercato e Bonucci volta pagina

Dalla Serie A che parte stasera con Roma-Milan all'intervista a Weah Jr: tutte le principali novità in casa Juve

Oggi è venerdì 1 settembre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Dopo la partenza di Bonucci all'Union Berlino, la Juventus si prepara al prossimo impegno in campionato: domenica sera al Castellani ci sarà l' Empoli di Zanetti. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.

Il titolo della prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicato al sorteggio di Champions League: "Quasi bene: è dura soltanto per il Milan". Taglio alto dedicato al big match di stasera all'Olimpico Roma-Milan: "Occhio Diavolo, riecco Lukaku".

Corriere dello Sport

"E' Rom-Milan": questo è il titolo sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. In taglio alto ancora spazio alle prossime avversarie delle italiane in Champions League: "Il Napoli contro Re Carlo." Intanto si scaldano le ultime ore di mercato: "Inter, sprint per Klaasseen".