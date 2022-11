Rassegna Juve – Qatar 2022: Rabiot top, Argentina flop. CR7 ora che fai?

Dalla sconfitta dell'Argentina fino alle ultime novità sulla questione Cristiano Ronaldo: tutte le notizie di giornata sulla Juve

Oggi è mercoledì 23 novembre 2022

Il Mondiale continua, tra colpi di scena e grandi goleade: Juve protagonista nel bene e nel male.

Disfatta albiceleste — Argentina-Arabia Saudita, la tipica partita il cui risultato sembra scontato. Messi e compagni contro 11 giocatori sauditi sconosciuti, eppure il calcio per l'ennesima volta ha sorpreso tutto. Il match è terminato infatti 1-2: disfatta albiceleste.

Messi in realtà ha trovato il gol, su calcio di rigore, ma dopo 3 reti annullate per fuorigioco nel primo tempo, nella seconda frazione di gioco gli arabi con grinta e determinazione l'hanno rimontata.

In campo due giocatori della Juve, Di Maria e Paredes. Il primo è stato sicuramente tra i piùpropositivi, mentre il secondo non ha convinto, sostituito dopo pochi minuti dall'inizio del secondo tempo.

Rabiot trascinatore — Se l'Argentina ha deluso, non si può dire altrettanto di Adrien Rabiot che continua il suo periodo d'oro. 1 gol e 1 assist per il centrocampista bianconero, decisivo nella vittoria per 4-1 della Francia contro l'Australia.

In Italia Massimiliano Allegri non potrà che sorridere: se Rabiot è rimasto a Torino è per gran parte merito suo. Ora però resta da capire il nodo legato al rinnovo.

Dopo essere stato a un passo dall'addio in estate, ora il contratto è in scadenza e per ora i discorsi per il rinnovo non sono neanche iniziati. Staremo a vedere.

CR7: cercasi nuova squadra — L'incredibile intervista di Cristiano Ronaldo alla fine ha avuto le ripercussioni che tutti si sarebbero aspettati: il portoghese non è più un giocatore del Manchester United.

Mentre si prepara a giocare la sua prima partita del Mondiale con il Portogallo, quindi, l'ex Juve è ufficialmente svincolato.

Quale sarà il suo futuro? Per il momento nessuna offerta concreta, ma pensare che uno come lui possa rimanere senza squadra è francamente impossibile.