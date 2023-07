Rassegna Juve – Da Milinkovic alle cessioni: le mosse di Giuntoli

"Juve, due colpi per Giuntoli" , anche Il Corriere dello Sport parla in taglio laterale della nuova Juve targata Giuntoli. Secondo il quotidiani i bianconeri andranno alla ricerca di un centrocampista (Milinkovic o Koopmeiners) e di un esterno, con Holm come preferito.

Piazza pulita

Nell'edizione odierna Tuttosportmette in chiaro le cose: "Piazza pulita. Intesa tra Giuntoli e Allegri: da Bonucci agli esuberi, ecco le priorità della Juve". I bianconeri non potranno permettersi grandi acquisti se prima non cederanno qualcuno. L'obiettivo è abbassare il monte ingaggi e fare plusvalenze: non ci sono incedibili.