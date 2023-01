Rassegna Juve – McKennie: il Leeds chiama. Pogba e Vlahovic verso il rientro

Dalle ultime novità su McKennie fino ai segnali incoraggianti di Pogba e Vlahovic in allenamento: le ultime novità sulla Juve

Oggi è venerdì 27 gennaio

La Juve si prepara a sfidare il Monza: la squadra di Allegri riuscirà a vincere?

McKennie verso l'addio — Manca ormai poco alla fine del mercato e il Leeds continua il pressing per McKennie. Dopo la prima offerta da 28 milioni di euro, ieri la squadra inglese ha offerto 30 milioni per il cartellino del centrocampista americano.

La Juve ne chiede 35 ma l'impressione è che le due parti raggiungeranno un accordo. forse già nella giornata di oggi.

Come sarà investito questo budget? Probabilmente in nessun modo. I sostituti di McKennie sono infatti già in rosa: Fagioli e Miretti.

Segnali incoraggianti — Al termine dell'allenamento di ieri, la Juve è scesa in campo in un'amichevole contro la Next Gen.

Segnali incoraggianti per Massimiliano Allegri, in particolar modo da parte di Pogba e Vlahovic. Nei video pubblicati dal club bianconero, infatti si può vedere un bel gol del serbo su assist del francese: prove di intesa.

Da notare anche la formazione con cui è scesa in campo la prima squadra: 4-3-3, come nei piani di inizio stagione. Max prepara un'alternativa in più, con Pogba e Vlahovic si può.

Testa al Monza — Dopo l'avvincente pareggio contro l'Atalanta, la Juve si prepara a scendere di nuovo in campo contro il Monza.

Dopo la sconfitta nell'andata di campionato e la vittoria in Coppa Italia, quella in programma domenica alle 15:00 sarà la terza sfida stagione tra le due squadre.

I bianconeri riusciranno a vincere? Staremo a vedere.