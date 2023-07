Rassegna Juve – Destini incrociati: Lukaku aspetta Vlahovic

Caso Lukaku

Quale sarà il futuro di Lukaku? La Gazzetta dello Sport in prima pagina titola: "Lukaku all'angolo. Frenata della Juve, il belga resta solo". I bianconeri potranno permettersi il suo acquisto solo in caso di cessione di Vlahovic che invece è ancora a Torino. A lato spazio anche per un'intervista a Pjanic: "Romelu un big? Non vale Higuain, meglio Vlahovic".