Rassegna Juve – Niente Inter per Lukaku: i bianconeri ci credono

Via libera

Anche il Corriere dello Sport parla di Lukaku alla Juve, ma sottolinea la necessaria partenza di Vlahovic: "Via libera. Big Rom da Allegri: il contratto è pronto ma prima Vlahovic deve andare al PSG".La squadra francese al momento sembra la più forte favorita per la cessione dell'attaccante serbo. L'ex Fiorentina ha scelto Parigi ma per il momento non sono arrivate offerte ufficiali.