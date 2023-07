Rassegna Juve – Inizia l’era Giuntoli: primi obiettivi per il nuovo ds

Il Corriere dello Sport questa mattina ha titolato: "Inter, Juve, Roma, Milan: tutto passa da Londra" . E poi ancora " Giuntoli fissa il prezzo di Chiesa, Vlahovic e Zakaria" . Il nuovo direttore sportivo della Juve, che potrebbe essere ufficializzato in giornata, comincia quindi già a pensare alle cessioni. L'esterno italiano, l'attaccante serbo e il centrocampista svizzero potrebbero essere ceduti in Premier League.

Pace per forza

"Pace per forza. La prima missione di Giuntoli: far ricucire Allegri con Chiesa e Vlahovic", questa l'apertura di Tuttosport. I due attaccanti sono stati a lungo il fiore all'occhiello della Juve ma nel corso della passata stagione Allegri non è riuscito a sfruttarne al meglio le qualità tanto da essere stati inseriti nella lista dei cedibili. Ora starà a Giuntoli far ricucire i rapporti.