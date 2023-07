Rassegna Juve | Giuntoli e le cessioni: fuori tutto bianconero

Giuntoli e Allegri

Ieri è stata la giornata della conferenza stampa di presentazione di Cristiano Giuntoli. Il nuovo Football Director ha parlato dei prossimi passi nel mercato bianconero ma ha soprattutto confermato la sua fiducia in Allegri. Non a caso il Corriere dello Sport in taglio basso titola: "Giuntoli rafforza Allegri".