Rassegna Juve – Da Giuntoli ad Allegri: l’estate entra nel vivo

Corriere dello Sport: "Juve, alta fedeltà"

Il Corriere dello Sport parla invece di fedeltà. Rabiot è vicino al rinnovo con i bianconeri, mentre Max ha detto no alle ricche offerte saudite. Il club ha offerto al centrocampista francese 7 milioni di euro per un anno ed è fiducioso sul rinnovo. Allegri, invece, pensa soltanto alla prossima stagione e non sembra intenzionato ad ascoltare le ricche proposte dell'Al Hilal. Il tecnico bianconero punterà sul 3-5-2 con Weah e Kostic larghi sulle fasce, ma rischia di andarsene Bremer, seguito da Tottenham, Manchester City e Chelsea. Pogba, invece, torna invece prima delle vacanze per essere subito al 100%.