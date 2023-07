Rassegna Juve – L’era Giuntoli ha inizio: obiettivi chiari in mente

All in Milinkovic-Savic

Con l'Inter che ha deciso di puntare su Frattesi, la Juve ora ha via libera per Milinkvovic-Savic. "Juve-Sergej, l'appuntamento", titola il Corriere dello Sport. "Dopodomani è previsto il vertice con la Lazio. Pellegrini, Rovella e un conguaglio per convincere Lotito. Esiste anche l'opzione Arthur che ha un ingaggio insostenibile", spiega il quotidiano.