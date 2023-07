Rassegna Juve – Effetto Mbappé: le conseguenze sul mercato bianconero

La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con l'offerta monstre a Mbappé: "700 milioni: il Psg accetta i 300 dell'Al-Hilal. A lui (che i pensa) 400 in 2 anni. E a Parigi vogliono Kane."

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sulle conseguenze dell'offerta saudita per Mbappé : "Mister miliardo: l'effetto domino piò coinvolgere Osimhen, Lukaku e Vlahovic. L'offerta mostruosa: 300 milioni al Psg e 700 a Kylian".

Tuttosport

"Nuovo Chiesa. Juve in mano": questa la prima pagina di Tuttosport stamattina. Il quotidiano spiega: "In America sembra un altro: allenamenti al top. Gol o milioni: il patrimonio è Fede." E ancora: "Se verrà venduto Vlahovic, Chiesa si candida come bomber alternativo; se il sacrificato sarà Federico, finanzierà il mercato e il futuro della società. Intanto trascina il gruppo in tournée. Lukaku: 'Aspettalo, l’affare...'.