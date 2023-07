Rassegna Juve – Countdown campionato: i bianconeri si preparano

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi è tutta dedicata all'Inter e al colpo Samardzic, ma in taglio basso c'è anche spazio per i bianconeri: "Rincorsa Juve: Vlahovic pronto per il 20 agosto" . L'inizio del prossimo campionato si avvicina e squadra di Allegri si allena per essere al meglio della forma. Dopo i problemi della passata stagione, però, il serbo è l'osservato numero uno.

Anche il Corriere dello Sport in edicola oggi titola sull'affare Inter-Samardzic, ma anche in questo caso il taglio basso è tutto per la Vecchia Signora: "Juve, Lukaku in 10 giorni. Giuntoli prepara la missione a Londra per chiudere". I bianconeri continua la caccia al bomber belga, con il Football Director che si prepara a volare in Inghilterra per chiudere l'operazione.