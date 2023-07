Rassegna Juve – Il centrocampo che verrà: possibile colpo di scena

Oggi è venerdì 7 luglio 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La priorità numero uno per la Juve al momento è vendere ancor prima di comprare. Quasi nessuno al momento è ritenuto incedibile e la società punta a fare cassa. Servono sacrifici e la Juventus è disposta a rinunciare anche ai suoi gioielli più preziosi. Zakaria, Mckennie e Arthur, restano in cima alla lista degli esuberi e al di fuori del progetto bianconero. La Juve punta tutto su di loro per iniziare a fare qualche manovra in entrata: in primis i bianconeri tengono d'occhio Sergej Milinkovic-Savic. Andiamo alla scoperta dei titoli delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi.