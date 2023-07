Rassegna Juve – Testa al calciomercato ma occhio al pericolo UEFA

Paura UEFA

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna scrive: "Juve, la sentenza UEFA in 10 giorni o rischia lo stop nel 2024/25". I bianconeri dopo le penalizzazioni ricevute in Serie A sono ancora in attesa di scoprire quale sarà la decisione del massimo organo europeo. La Vecchia Signora rischia multe, penalità o addirittura l'esclusione dalle coppe, ma per il momento Ceferin non ha ancora sentenziato. Se la risposta definitiva dovesse arrivare tra più di 10 giorni c'è il rischio che la penalità sia per la stagione 2024/25.