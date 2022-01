Rassegna Juve – Calciomercato agli sgoccioli: pronti gli ultimi botti!

La Juve è pronta a chiudere questo incredibile calciomercato nel migliore dei modi: tante operazioni in entrata e in uscita

Oggi la Juve è pronta a chiudere l'ultimo colpo in entrata, che potrebbe essere Nahitan Nandez. Il centrocampista del Cagliari sarebbe la ciliegina sulla torta per chiudere alla perfezione questo incredibile calciomercato invernale. Trattativa non facile, collegata anche a Kaio Jorge. L'attaccante brasiliano piace molto al club sardo e potrebbe essere inserito come contropartita.