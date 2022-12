Rassegna Juve – Buon Natale dalla Vecchia Signora

Nel giorno di Natale, la Juventus è in attesa della ripresa di campionato, per provare la rimonta Scudetto.

Oggi è 25 dicembre e la redazione di Juvenews vi augura una buona giornata e un buon Natale. La Juventus , in attesa della ripresa del campionato dopo quasi due mesi di stop, si sta allenando, disputando anche alcune amichevoli per testare la forma. Cominciano a circolare i rumors di calciomercato, da Karsdorp a Maehle, anche se i bianconeri dovranno trattare con il freno a mano tirato, a causa delle vicende interne alla società di Madama.

Intanto Scanavino potrebbe diventare una figura fondamentale della nuova dirigenza, in attesa del CdA dei prossimi giorni, quando si capiranno le nuove personalità della squadra, con tutti i nuovi componenti per formare la nuova Juventus del 2023.

I bianconeri, nei prossimi giorni sfideranno anche lo Standard Liegi, nell'ultimo testa amichevole: "Contro lo Standard Liegi, andrà in scena venerdì 30 dicembre alle ore 14:30, sempre all'Allianz che in questa specifica occasione aprirà le proprie porte ai tifosi bianconeri. Due ulteriori gare per arrivare pronti al 4 gennaio, giorno in cui riprenderà il campionato e la Juventus affronterà in trasferta la Cremonese alle ore 18:30. Venerdì 30 dicembre: vi aspettiamo per chiudere l'anno insieme ai bianconeri! L'Allianz Stadium ospita la terza e ultima amichevole prima della ripartenza del campionato: alle 14.30 si gioca con lo Standard Liegi!".