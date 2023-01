Rassegna Juve – Buon anno da Juvenews! Domani al via il calciomercato

La Juve si prepara a scendere in campo contro la Cremonese: riuscirà a iniziare il nuovo anno con il piede giusto?

Il 2022 è ormai alle spalle, benvenuto 2023! Per la Juve è la possibilità di iniziare una sorta di nuova vita , di dimenticare i problemi e andare avanti.

L'allenatore bianconero dovrà fare i conti con una lunga serie di infortuni : Vlahovic è a rischio, mentre non dovrebbero esserci Pogba, Bonucci, Cuadrado e De Sciglio, così come Di Maria e Paredes, che torneranno dalle vacanza soltanto domani.

Calciomercato: domani il via

2 gennaio 2023: domani avrà inizio il calciomercato invernale. Per tutte le squadre di Serie A sarà l'opportunità di rinforzare la propria rosa ma per la Juve non sarà così facile.